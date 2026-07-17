Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica em Taubaté. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (15), na Vila Iapi, com o acionamento de policiais militares da Força Tática do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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A equipe localizou o suspeito em frente à residência da ex-companheira, realizando ameaças e portando, na cintura, um revólver calibre .38, municiado com cinco cartuchos intactos.