17 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem armado é preso em Taubaté após ameaçar ex-companheira

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Arma apreendida em ocorrência de violência doméstica em Taubaté
Arma apreendida em ocorrência de violência doméstica em Taubaté

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica em Taubaté. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (15), na Vila Iapi, com o acionamento de policiais militares da Força Tática do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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A equipe localizou o suspeito em frente à residência da ex-companheira, realizando ameaças e portando, na cintura, um revólver calibre .38, municiado com cinco cartuchos intactos.

Ele foi conduzido ao plantão policial local e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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