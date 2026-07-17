17 de julho de 2026
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Homem é morto a tiros em via pública em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi morto a tiros na rua Dom Antônio Felipe Camarão, no Perequê-Mirim, em Caraguatatuba. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (16), por volta das 22h.

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O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado para tentar socorrer a vítima, e constatou a morte no local.

A identidade da vítima, a dinâmica e as motivações do crime ainda não foram divulgadas.

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