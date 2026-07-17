17 de julho de 2026
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INCÊNDIO

Carro elétrico é destruído por fogo em garagem de São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSS
Carro elétrico pegou fogo em São Sebastião
Carro elétrico pegou fogo em São Sebastião

Um veículo elétrico pegou fogo no estacionamento de uma residência na avenida Deble Luísa Derani, na Praia da Baleia, na Costa Sul de São Sebastião. O incidente ocorreu na quinta-feira (16), por volta das 12h20 e mobilizou o Corpo de Bombeiros, equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Serviços Públicos.

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O caso exigiu cuidados extras devido ao risco de explosão, decorrente das características das baterias utilizadas no veículo. 

Foi acionado o caminhão-pipa da Prefeitura de São Sebastião para apoiar no controle das chamas. As equipes extinguiram o fogo, realizaram o rescaldo e deixaram o local em segurança. Não houve feridos.

O proprietário do automóvel não estava no local e as causas do incêndio serão apuradas pelas autoridades competentes.

 

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