Um veículo elétrico pegou fogo no estacionamento de uma residência na avenida Deble Luísa Derani, na Praia da Baleia, na Costa Sul de São Sebastião. O incidente ocorreu na quinta-feira (16), por volta das 12h20 e mobilizou o Corpo de Bombeiros, equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Serviços Públicos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso exigiu cuidados extras devido ao risco de explosão, decorrente das características das baterias utilizadas no veículo.
Foi acionado o caminhão-pipa da Prefeitura de São Sebastião para apoiar no controle das chamas. As equipes extinguiram o fogo, realizaram o rescaldo e deixaram o local em segurança. Não houve feridos.
O proprietário do automóvel não estava no local e as causas do incêndio serão apuradas pelas autoridades competentes.