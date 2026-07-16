As meninas do AD Taubaté voltam a campo nesta quinta-feira (17) pela quarta rodada do Campeonato Paulista Feminino. A equipe enfrenta o Santos, às 21h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.
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Após três partidas disputadas, o time taubateano soma uma vitória, um empate e uma derrota, campanha que coloca a equipe na quarta posição da tabela de classificação.
Pelo regulamento do Campeonato Paulista Feminino, os dois primeiros colocados avançam diretamente para as semifinais. As equipes que terminarem entre o terceiro e o sexto lugares disputarão os playoffs para definir os outros dois classificados.
O duelo entre Santos e AD Taubaté terá transmissão ao vivo pelo canal do Paulistão no YouTube.
Campanha da AD Taubaté no Campeonato Paulista Feminino
- 06/05 – 16h: AD Taubaté 1 x 1 Red Bull Bragantino – Joaquinzão
- 07/06 – 15h: AD Taubaté 2 x 0 Mirassol – Joaquinzão
- 12/07 – 18h30: São Paulo 2 x 1 AD Taubaté – Estádio Gabriel Marques da Silva (Santana de Parnaíba)
- 17/07 – 21h: Santos x AD Taubaté – Estádio Bruno José Daniel (Santo André)
- 29/07 – 21h: Ferroviária x AD Taubaté – Arena da Fonte (Araraquara)
- 12/08 – 18h: AD Taubaté x Palmeiras – Joaquinzão
- 26/08 – horário a definir: Corinthians x AD Taubaté – Parque São Jorge (São Paulo)