O São José recebe o Corinthians nesta sexta-feira (17), às 19h, no Ginásio Teatrão, em São José dos Campos, em jogo válido pela 13ª rodada da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal) O confronto terá transmissão ao vivo pela LNFTV e pela XSPORTS.
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A equipe joseense chega ao compromisso após vencer o Impacto Futsal por 8 a 3, em duelo pelo Campeonato Paulista. Na Liga Nacional, o objetivo é conquistar os três pontos para deixar a zona de rebaixamento. Durante a semana, o elenco realizou a preparação para o clássico.
Na classificação, o Corinthians ocupa a 12ª posição, com três pontos de vantagem sobre o São José. As duas equipes entram em quadra em busca de um resultado que permita subir na tabela e aumentar a distância em relação às últimas colocações.
O confronto mais recente entre os clubes pela Liga Nacional foi disputado em 22 de maio de 2025 e terminou empatado por 2 a 2.
Para a partida, o técnico Gabriel Pichu relacionou os seguintes atletas:
- Goleiros: Barack e Hélio
- Fixos: Gomes, Caio e Gabriel Barbosa
- Alas: Erick, Dentinho, Lukinhas, Espeto, Kauã, Ronney e Robinho
- Pivôs: Fabinho e Taubaté