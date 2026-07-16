O São José recebe o Corinthians nesta sexta-feira (17), às 19h, no Ginásio Teatrão, em São José dos Campos, em jogo válido pela 13ª rodada da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal) O confronto terá transmissão ao vivo pela LNFTV e pela XSPORTS.

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A equipe joseense chega ao compromisso após vencer o Impacto Futsal por 8 a 3, em duelo pelo Campeonato Paulista. Na Liga Nacional, o objetivo é conquistar os três pontos para deixar a zona de rebaixamento. Durante a semana, o elenco realizou a preparação para o clássico.