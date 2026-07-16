O São José entra na reta final de preparação para a estreia na Copa Paulista e intensifica os trabalhos visando o primeiro desafio na competição. A Águia do Vale segue treinando até domingo, quando embarca para o ABC Paulista, onde enfrentará o São Caetano.
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O técnico Wilson Júnior ressaltou a evolução do grupo nas últimas semanas e destacou a importância do período de treinamentos para definir a equipe que iniciará a competição. “Estamos conseguindo trabalhar com todos os jogadores. Os que estavam sendo contratados, alguns que retornaram e outros que chegaram agora. Estamos nesses ajustes finais para colocar a melhor equipe em campo, buscar o melhor entrosamento e chegar fortes para a estreia”, destacou Wilson Júnior.
Nesta quinta-feira (16), a programação começou no Estádio Martins Pereira, onde os atletas passaram por exames de rotina realizados por profissionais do Sabin Diagnóstico e Saúde. A avaliação faz parte do acompanhamento físico e clínico do elenco, permitindo à comissão monitorar indicadores importantes para a prevenção de lesões, recuperação dos jogadores e manutenção do desempenho durante a temporada.
Na sequência, o elenco seguiu para o CT Ninho da Águia. Sob o comando de Wilson Júnior, a equipe realizou mais um treinamento técnico e tático, o primeiro com acesso da imprensa desde o início da preparação para a Copa Paulista.
Além das atividades em campo, jogadores e integrantes da comissão técnica participaram de uma palestra promovida pelo Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. O encontro abordou a prevenção à manipulação de resultados no futebol, orientando os atletas sobre como identificar possíveis tentativas de aliciamento, preservar a carreira e contribuir para a integridade das competições.
A estreia do São José na Copa Paulista será no dia 20, às 15h, diante do São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. A partida marcará o primeiro compromisso da Águia do Vale na busca por uma campanha de destaque.