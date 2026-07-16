O São José entra na reta final de preparação para a estreia na Copa Paulista e intensifica os trabalhos visando o primeiro desafio na competição. A Águia do Vale segue treinando até domingo, quando embarca para o ABC Paulista, onde enfrentará o São Caetano.

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O técnico Wilson Júnior ressaltou a evolução do grupo nas últimas semanas e destacou a importância do período de treinamentos para definir a equipe que iniciará a competição. “Estamos conseguindo trabalhar com todos os jogadores. Os que estavam sendo contratados, alguns que retornaram e outros que chegaram agora. Estamos nesses ajustes finais para colocar a melhor equipe em campo, buscar o melhor entrosamento e chegar fortes para a estreia”, destacou Wilson Júnior.