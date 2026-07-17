O repórter Matheus Agostinho, da TV Band Vale, relatou ter sido atacado nesta quinta-feira (16) enquanto realizava uma cobertura jornalística.
Segundo o profissional, ele gravava a fachada de um estabelecimento comercial supostamente relacionado a um caso de grande repercussão quando uma funcionária do local teria jogado um balde de água contra ele. O jornalista não informou qual era o tema da reportagem que estava sendo produzida.
Em publicação nas redes sociais, Matheus afirmou que, desta vez, não sofreu ferimentos, mas destacou o risco enfrentado por profissionais da imprensa durante trabalhos externos.
O repórter também relembrou que ataques contra jornalistas não são episódios isolados e fez um alerta aos colegas de profissão para que redobrem a atenção durante coberturas nas ruas.