Todo mês de julho (e também em janeiro), Paris para. Esses são os meses que acontecem um dos eventos mais exclusivos do planeta: a Semana de Alta-Costura – a Haute Couture. Este ano, entre os dias 6 e 9 de julho, cerca de 30 maisons apresentaram suas coleções para um público que representa uma minúscula fatia da população mundial.

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E aqui vem a primeira curiosidade. Apesar de milhões de pessoas acompanharem os desfiles pelas redes sociais, estima-se que existam apenas cerca de quatro mil clientes de alta-costura realmente ativas no mundo. Sim, quatro mil!!! Em um planeta com mais de oito bilhões de habitantes.