A Embraer segue com processo seletivo aberto e mantém oportunidades de emprego em São José dos Campos. As vagas contemplam profissionais de diferentes níveis de formação e experiência, incluindo áreas técnicas, administrativas, engenharia, tecnologia e produção, além de oportunidades exclusivas para PCDs (Pessoas com Deficiência) e bancos de talentos. Veja aqui.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Entre as vagas disponíveis estão funções como montador de interiores de aviões, técnico de processos, inspetor de manutenção de aeronaves, técnico de qualidade, engenheiro de desenvolvimento de produto, analista de tecnologia da informação, desenvolvedor de software, analista de dados, analista de recursos humanos, analista de planejamento financeiro, auditor interno, analista de marketing e comunicação empresarial e assistente administrativo.