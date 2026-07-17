A Embraer segue com processo seletivo aberto e mantém oportunidades de emprego em São José dos Campos. As vagas contemplam profissionais de diferentes níveis de formação e experiência, incluindo áreas técnicas, administrativas, engenharia, tecnologia e produção, além de oportunidades exclusivas para PCDs (Pessoas com Deficiência) e bancos de talentos. Veja aqui.
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Entre as vagas disponíveis estão funções como montador de interiores de aviões, técnico de processos, inspetor de manutenção de aeronaves, técnico de qualidade, engenheiro de desenvolvimento de produto, analista de tecnologia da informação, desenvolvedor de software, analista de dados, analista de recursos humanos, analista de planejamento financeiro, auditor interno, analista de marketing e comunicação empresarial e assistente administrativo.
A empresa também mantém bancos de talentos para futuras contratações previstas para o segundo semestre de 2026. As oportunidades são destinadas a cargos como mecânico ajustador, mecânico montador de aviões, mecânico montador de estruturas aeronáuticas, eletricista montador, selador de aviões, pintor de aviões, fresador, trainee de produção, retificador, torneiro, operador de processos especiais, técnico de manutenção, técnico de ensaios e operador logístico.
As inscrições são realizadas exclusivamente pela plataforma oficial de recrutamento da Embraer. No portal, os candidatos podem consultar os requisitos de cada função, as atribuições dos cargos e cadastrar o currículo para participar dos processos seletivos.
A fabricante reforça que não cobra qualquer taxa de inscrição e orienta os interessados a utilizarem apenas seus canais oficiais para evitar golpes envolvendo falsas ofertas de emprego.