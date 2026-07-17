Um homem de 21 anos é suspeito de invadir o banheiro feminino de um prédio comercial para esconder um celular e gravar mulheres sem o consentimento delas. O aparelho foi encontrado por frequentadoras do local, que acionaram a polícia após perceberem a situação.

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O caso aconteceu em um prédio comercial de Santos, no litoral de São Paulo. Imagens de uma câmera de monitoramento registraram o momento em que o suspeito entra no banheiro feminino antes de posicionar o celular.