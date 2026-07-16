A investigação sobre o desaparecimento da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar Faria, de 60 anos, teve um novo avanço após a perícia realizada na caminhonete de Eliane Alves dos Santos, presa temporariamente e apontada como principal suspeita do caso.
Segundo a Polícia Civil, o teste de luminol identificou vestígios de sangue no veículo, além de duas marcas compatíveis com disparos de arma de fogo. O material recolhido será submetido a exame de DNA para verificar se o sangue encontrado pertence à cozinheira desaparecida.
Outro elemento considerado importante pelos investigadores foi a localização do celular da suspeita. O aparelho foi encontrado em um terreno baldio ao lado da residência de Eliane. Conforme a polícia, o telefone teria sido descartado no momento da prisão e estava completamente resetado, com todos os dados apagados. A perícia agora tenta recuperar informações que possam auxiliar no esclarecimento do caso.
Testemunha pode ser peça-chave
Paralelamente às perícias, a Polícia Civil intensificou as buscas por uma testemunha considerada fundamental para o andamento das investigações.
Os investigadores acreditam que essa pessoa pode esclarecer uma suposta agressão sofrida por Berenice pouco antes de seu desaparecimento. Segundo informações reunidas durante o inquérito, a testemunha teria presenciado a violência contra a cozinheira, mas ainda não foi localizada oficialmente para prestar depoimento.
De acordo com a linha de investigação, Berenice teria sido acusada, sem apresentação de provas, de retirar mercadorias do estabelecimento onde trabalhava. A partir dessa suspeita, ela teria sido agredida por Eliane Alves dos Santos.
Ainda conforme a denúncia investigada, a testemunha teria tentado interromper as agressões, mas desistiu diante da intensidade da violência. Essas informações, no entanto, ainda dependem de confirmação por meio de depoimentos e de provas periciais.
Linha investigativa
Segundo a apuração da Polícia Civil, após as agressões, Berenice teria ficado desacordada e em estado grave. Na sequência, Eliane teria determinado que um homem conhecido pelo apelido de “Ney”, apontado como seu sobrinho, levasse a cozinheira em uma caminhonete com a justificativa de encaminhá-la a um hospital.
A investigação aponta ainda que, durante o trajeto, o veículo teria sido interceptado por dois homens ainda não identificados. Berenice teria sido transferida para um carro vermelho, enquanto a caminhonete retornaria ao estabelecimento para tentar aparentar que nada havia acontecido.
Toda essa narrativa faz parte das hipóteses investigadas pela Polícia Civil e será confrontada com os resultados dos exames periciais, depoimentos e demais provas reunidas no inquérito.
Prisão e apreensões
Na última semana, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra Eliane Alves dos Santos.
Conforme registrado no boletim de ocorrência da operação, os policiais relataram que, ao chegarem à residência da investigada, perceberam que um celular supostamente utilizado por ela teria sido arremessado pela janela em direção a um terreno vizinho. Na ocasião, o aparelho não foi localizado durante as buscas.
Durante a operação, também foram apreendidas três armas de fogo, dois celulares, o passaporte da investigada e dois veículos, que passaram a integrar o conjunto de provas analisadas pela equipe responsável pelo caso.
Até o momento, Berenice Ramos de Aguiar Faria segue desaparecida, e as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do caso e localizar a cozinheira.