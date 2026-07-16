A investigação sobre o desaparecimento da cozinheira Berenice Ramos de Aguiar Faria, de 60 anos, teve um novo avanço após a perícia realizada na caminhonete de Eliane Alves dos Santos, presa temporariamente e apontada como principal suspeita do caso.

Segundo a Polícia Civil, o teste de luminol identificou vestígios de sangue no veículo, além de duas marcas compatíveis com disparos de arma de fogo. O material recolhido será submetido a exame de DNA para verificar se o sangue encontrado pertence à cozinheira desaparecida.

Outro elemento considerado importante pelos investigadores foi a localização do celular da suspeita. O aparelho foi encontrado em um terreno baldio ao lado da residência de Eliane. Conforme a polícia, o telefone teria sido descartado no momento da prisão e estava completamente resetado, com todos os dados apagados. A perícia agora tenta recuperar informações que possam auxiliar no esclarecimento do caso.

Testemunha pode ser peça-chave