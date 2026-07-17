Um homem foi morto a facadas após discutir com um colega de trabalho por causa de uma dívida de R$ 200. A vítima chegou a ser socorrida por equipes de resgate, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu após o crime e é procurado pela polícia.
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O homicídio ocorreu na zona leste de São Paulo. De acordo com testemunhas, a discussão entre os dois homens teve início por questões financeiras e evoluiu para uma briga.
Durante o desentendimento, o suspeito teria atacado a vítima com uma faca, causando ferimentos graves.
Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local. Apesar dos esforços, o homem morreu em decorrência das lesões.
Após o ataque, o autor deixou o local antes da chegada da polícia e, até o momento, não foi localizado.
O caso é investigado pela Polícia Civil, que realiza diligências para identificar o paradeiro do suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.