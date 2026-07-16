O pai da bebê Helena, de 10 meses, afirmou que tem dúvidas sobre a versão apresentada para explicar a morte da filha e defendeu uma investigação detalhada para esclarecer o caso. Em entrevista, ele disse que aguarda informações oficiais e pretende acompanhar o andamento das apurações com o auxílio de um advogado.
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Durante entrevista ao programa Cidade Alerta, da Record, Erisvaldo Almeida afirmou que a dinâmica apresentada até o momento não explica como a criança morreu sem que as pessoas que estavam no apartamento percebessem o que havia acontecido.
“Eu não acredito porque (...) não tem como, pelas palavras que ela fala aí, de ninguém ter visto”, declarou.
O pai informou que não estava no local quando o caso ocorreu e disse que ainda não teve acesso a todas as informações reunidas pela investigação.
Segundo Erisvaldo, ele foi chamado para comparecer à delegacia acompanhado de um advogado, onde espera obter mais detalhes sobre o inquérito.
Ele também afirmou que considera a filha uma vítima e defendeu que todas as pessoas envolvidas sejam investigadas para que as circunstâncias da morte sejam esclarecidas.
O caso segue sob investigação das autoridades, que analisam os elementos reunidos durante a apuração para determinar o que aconteceu.