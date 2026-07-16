O pai da bebê Helena, de 10 meses, afirmou que tem dúvidas sobre a versão apresentada para explicar a morte da filha e defendeu uma investigação detalhada para esclarecer o caso. Em entrevista, ele disse que aguarda informações oficiais e pretende acompanhar o andamento das apurações com o auxílio de um advogado.

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Durante entrevista ao programa Cidade Alerta, da Record, Erisvaldo Almeida afirmou que a dinâmica apresentada até o momento não explica como a criança morreu sem que as pessoas que estavam no apartamento percebessem o que havia acontecido.