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CRUELDADE

'Ela está mentindo', diz pai da bebê Helena, da acusação da mãe

Por Da Redação | Fortaleza (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
'Ela está mentindo', diz pai da bebê Helena, da acusação da mãe
'Ela está mentindo', diz pai da bebê Helena, da acusação da mãe

O pai da bebê Helena, de 10 meses, afirmou que tem dúvidas sobre a versão apresentada para explicar a morte da filha e defendeu uma investigação detalhada para esclarecer o caso. Em entrevista, ele disse que aguarda informações oficiais e pretende acompanhar o andamento das apurações com o auxílio de um advogado.

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Durante entrevista ao programa Cidade Alerta, da Record, Erisvaldo Almeida afirmou que a dinâmica apresentada até o momento não explica como a criança morreu sem que as pessoas que estavam no apartamento percebessem o que havia acontecido.

Eu não acredito porque (...) não tem como, pelas palavras que ela fala aí, de ninguém ter visto”, declarou.

O pai informou que não estava no local quando o caso ocorreu e disse que ainda não teve acesso a todas as informações reunidas pela investigação.

Segundo Erisvaldo, ele foi chamado para comparecer à delegacia acompanhado de um advogado, onde espera obter mais detalhes sobre o inquérito.

Ele também afirmou que considera a filha uma vítima e defendeu que todas as pessoas envolvidas sejam investigadas para que as circunstâncias da morte sejam esclarecidas.

O caso segue sob investigação das autoridades, que analisam os elementos reunidos durante a apuração para determinar o que aconteceu.

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