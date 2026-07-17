Um ônibus do transporte urbano caiu em um rio com passageiros a bordo e afundou, mobilizando equipes de resgate e autoridades. O acidente deixou pelo menos oito pessoas feridas, que receberam atendimento médico. As causas da ocorrência são investigadas.
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O acidente aconteceu na quarta-feira (15), na rampa do Porto São Francisco, em Barcarena, no estado do Pará.
De acordo com a Prefeitura de Barcarena, oito vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento do município. Sete receberam alta após passarem por avaliação médica, realização de exames e medicação. Uma pessoa permaneceu em observação por orientação da equipe de saúde.
A Polícia Civil informou que o motorista e o cobrador do ônibus prestaram depoimento para auxiliar nas investigações sobre o acidente.
Uma equipe de mergulhadores foi deslocada de Belém para reforçar as buscas e apoiar os trabalhos no local.
Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que o ônibus afunda no rio. Nos vídeos, passageiros tentam deixar o veículo enquanto uma embarcação se aproxima para auxiliar no resgate. A Polícia Civil apura as circunstâncias que provocaram a queda do ônibus na água.