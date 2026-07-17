Um ônibus do transporte urbano caiu em um rio com passageiros a bordo e afundou, mobilizando equipes de resgate e autoridades. O acidente deixou pelo menos oito pessoas feridas, que receberam atendimento médico. As causas da ocorrência são investigadas.

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O acidente aconteceu na quarta-feira (15), na rampa do Porto São Francisco, em Barcarena, no estado do Pará.