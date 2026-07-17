Uma mulher de 30 anos morreu afogada após entrar em um rio para resgatar a filha de 4 anos, que havia sido arrastada pela correnteza. A criança foi retirada da água com vida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu nesta quarta-feira (15), em uma propriedade rural de Nova Brasilândia, em Mato Grosso. A vítima foi identificada como Bruna de Souza Silva.
Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi atendida inicialmente pela Polícia Militar. Bruna estava pescando com amigos às margens do Rio Manso quando a filha, que tomava banho em um trecho raso, foi levada pela força da água.
Ao perceber o risco, a mulher entrou no rio para tentar salvar a criança.
Conforme o relato de uma testemunha registrado no boletim de ocorrência, pouco depois Bruna foi encontrada desacordada sobre pedras, enquanto a filha permanecia agarrada às roupas da mãe. A menina foi resgatada com vida. As circunstâncias do afogamento serão apuradas pela Polícia Civil.