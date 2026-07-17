Um homem de 43 anos ficou ferido após ser baleado pelo próprio irmão durante uma discussão motivada pelo volume da televisão. A vítima foi socorrida, encaminhada para atendimento médico e permanece internada. O suspeito fugiu após o crime e é procurado pela polícia.

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O caso ocorreu na noite de quarta-feira (15), na Fazenda Boqueirão de Traíras, zona rural de Claro dos Poções, no norte de Minas Gerais. A vítima foi atingida por um disparo no ombro esquerdo, recebeu os primeiros atendimentos no posto de saúde do município e, posteriormente, foi transferida para a Santa Casa de Montes Claros.