Um homem de 43 anos ficou ferido após ser baleado pelo próprio irmão durante uma discussão motivada pelo volume da televisão. A vítima foi socorrida, encaminhada para atendimento médico e permanece internada. O suspeito fugiu após o crime e é procurado pela polícia.
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O caso ocorreu na noite de quarta-feira (15), na Fazenda Boqueirão de Traíras, zona rural de Claro dos Poções, no norte de Minas Gerais. A vítima foi atingida por um disparo no ombro esquerdo, recebeu os primeiros atendimentos no posto de saúde do município e, posteriormente, foi transferida para a Santa Casa de Montes Claros.
Segundo a Polícia Militar, o pai dos envolvidos, de 78 anos, relatou que a discussão começou quando o filho de 43 anos se exaltou durante um desentendimento com o irmão, de 41 anos.
Ainda conforme o relato, durante a briga o suspeito efetuou um único disparo contra a vítima.
No imóvel, os policiais encontraram marcas de sangue, o que reforça a suspeita de que o crime ocorreu dentro da residência.
O autor deixou o local antes da chegada da PM e, até o momento, não foi localizado. A arma utilizada no disparo também não foi encontrada.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da ocorrência e realiza diligências para localizar o suspeito.