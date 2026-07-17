17 de julho de 2026
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CRIME

Foi baleado pelo próprio irmão após briga por som alto de TV

Por Da Redação | Claro dos Poções (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Foi baleado pelo próprio irmão após briga por som alto de TV
Foi baleado pelo próprio irmão após briga por som alto de TV

Um homem de 43 anos ficou ferido após ser baleado pelo próprio irmão durante uma discussão motivada pelo volume da televisão. A vítima foi socorrida, encaminhada para atendimento médico e permanece internada. O suspeito fugiu após o crime e é procurado pela polícia.

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O caso ocorreu na noite de quarta-feira (15), na Fazenda Boqueirão de Traíras, zona rural de Claro dos Poções, no norte de Minas Gerais. A vítima foi atingida por um disparo no ombro esquerdo, recebeu os primeiros atendimentos no posto de saúde do município e, posteriormente, foi transferida para a Santa Casa de Montes Claros.

Segundo a Polícia Militar, o pai dos envolvidos, de 78 anos, relatou que a discussão começou quando o filho de 43 anos se exaltou durante um desentendimento com o irmão, de 41 anos.

Ainda conforme o relato, durante a briga o suspeito efetuou um único disparo contra a vítima.

No imóvel, os policiais encontraram marcas de sangue, o que reforça a suspeita de que o crime ocorreu dentro da residência.

O autor deixou o local antes da chegada da PM e, até o momento, não foi localizado. A arma utilizada no disparo também não foi encontrada.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da ocorrência e realiza diligências para localizar o suspeito.

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