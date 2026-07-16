17 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA

Mulher de 29 anos leva 15 facadas após crise de ciúmes do ex

Por Da Redação | Maceió (AL)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Stephanye Thauany Souza da Silva, de 29 anos
Stephanye Thauany Souza da Silva, de 29 anos

Uma mulher de 29 anos foi esfaqueada e sofreu cerca de 15 golpes de faca em um ataque atribuído ao ex-marido. Mesmo ferida, ela conseguiu identificar o agressor aos policiais após recuperar a consciência. O suspeito foi preso.

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De acordo com a Polícia Civil de Maceió (AL), a vítima foi identificada como Stephanye Thauany Souza da Silva, de 29 anos. O investigado é Remerson Henrique Santos, de 32 anos.

As investigações apontam que o crime teria sido motivado por ciúmes. As circunstâncias do ataque continuam sendo apuradas pela polícia.

Quando os agentes chegaram ao local, encontraram Stephanye desacordada. Após recobrar a consciência, ela informou aos policiais que o ex-marido havia sido o responsável pelas agressões.

Remerson Henrique Santos foi preso e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes do crime.

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