A Polícia Civil prendeu um homem apontado como principal suspeito de matar a namorada, de 26 anos, e ocultar o corpo em uma cova rasa. A vítima estava desaparecida desde o início de julho e foi encontrada morta durante as investigações. O suspeito reagiu à abordagem policial, entrou em confronto com os agentes e acabou baleado na perna antes de ser preso.
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A prisão foi realizada nesta quarta-feira (15), no bairro Barão de Javary, em Miguel Pereira, no estado do Rio de Janeiro, por equipes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, com apoio da 96ª Delegacia de Polícia. O investigado foi identificado como Marlon Souza da Silva e a vítima como Bianca da Silva Ribeiro, de 26 anos.
Segundo a Polícia Civil, o corpo de Bianca foi localizado parcialmente enterrado em uma cova rasa, em uma fazenda do município, na última sexta-feira (10).
Durante o cumprimento da prisão, Marlon teria resistido, entrado em luta corporal com um dos policiais e tentado tomar a arma de um investigador. Diante da situação, os agentes efetuaram um disparo que atingiu a perna do suspeito. Ele foi socorrido e permaneceu sob custódia.
As investigações tiveram início após o registro do desaparecimento de Bianca, feito em 6 de julho. Com o auxílio de imagens de câmeras de segurança e outras diligências, os policiais conseguiram reconstruir os últimos deslocamentos da vítima.
De acordo com a apuração, Bianca esteve na Pedra do Sal, na região central do Rio de Janeiro, acompanhada do namorado um dia antes do desaparecimento ser comunicado. Depois, o casal seguiu para uma hospedagem localizada na Rua do Ouvidor.
As imagens analisadas pela polícia mostram Marlon deixando o imóvel sozinho. Mais tarde, ele aparece retornando e, segundo a investigação, retirando o corpo de Bianca, sem sinais aparentes de vida, até um veículo.
Ainda conforme a Polícia Civil, o suspeito seguiu em direção a Miguel Pereira, onde o corpo da jovem foi encontrado.
Os investigadores também afirmam que Marlon tentou dificultar as investigações ao enviar a uma conhecida uma foto de Bianca em uma área de mata, alegando que estava procurando pela namorada e que desconhecia seu paradeiro.