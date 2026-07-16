A Polícia Civil prendeu um homem apontado como principal suspeito de matar a namorada, de 26 anos, e ocultar o corpo em uma cova rasa. A vítima estava desaparecida desde o início de julho e foi encontrada morta durante as investigações. O suspeito reagiu à abordagem policial, entrou em confronto com os agentes e acabou baleado na perna antes de ser preso.

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A prisão foi realizada nesta quarta-feira (15), no bairro Barão de Javary, em Miguel Pereira, no estado do Rio de Janeiro, por equipes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, com apoio da 96ª Delegacia de Polícia. O investigado foi identificado como Marlon Souza da Silva e a vítima como Bianca da Silva Ribeiro, de 26 anos.