A Justiça rejeitou a ação que apontava possível contaminação do solo e dos lençóis freáticos nas áreas dos dois cemitérios municipais de Taubaté por necrochorume - o necrochorume é um líquido decorrente da decomposição de corpos, que carrega bactérias e vírus.

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A ação havia sido proposta em 2017 pela APGA (Associação Paulista para Gestão das Águas), mas a entidade, que é uma associação sem fins lucrativos, desistiu do caso em 2020, durante a pandemia, e o processo foi assumido pelo Ministério Público, por meio do Gaema (Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente) do Vale do Paraíba.