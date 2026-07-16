Fotos e vídeos apreendidos pela Polícia Civil apontam possíveis ligações entre uma das investigadas da Operação Fariseus e integrantes do CV (Comando Vermelho). Entre os arquivos analisados estão registros da suspeita ao lado de membros da facção criminosa em comunidades e segurando uma arma de fogo com acabamento dourado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O material foi recolhido durante a Operação Fariseus, deflagrada nesta quinta-feira (16), pela Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Gerência de Combate ao Crime Organizado e da Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado.