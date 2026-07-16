Uma mulher é procurada pela polícia suspeita de planejar uma sequência de crimes envolvendo integrantes da própria família. De acordo com as investigações, ela teria ordenado a morte do pai, determinado a execução de dois homens envolvidos no homicídio e, em seguida, sequestrado a mãe e a irmã antes de desaparecer.
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O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Segundo os investigadores, a suspeita teria convencido o namorado e o cunhado a assassinar o próprio pai.
Após o homicídio, a mulher teria decidido eliminar os dois comparsas. Conforme a apuração, os homens foram mortos e os corpos abandonados em uma área de mata.
Na sequência, a suspeita teria sequestrado a mãe e a irmã. Desde então, ela não foi localizada, e as circunstâncias do desaparecimento das duas mulheres ainda são investigadas.
A Polícia Civil realiza diligências para encontrar a suspeita, localizar as vítimas e esclarecer a motivação dos crimes. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre o paradeiro da mulher.