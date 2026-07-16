Uma jovem de 25 anos morreu após sofrer queimaduras em cerca de 90% do corpo depois de aceitar um convite para uma suposta festa organizada por um homem que havia conhecido pelas redes sociais. Antes de morrer, ela conseguiu prestar depoimento às autoridades, e seu relato passou a integrar as principais linhas da investigação do caso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu no estado de Nuevo León, no México. A vítima foi identificada como Pamela Yajaira Alvarado. De acordo com a investigação da Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, ela foi convidada para um encontro em uma propriedade localizada na colônia Dos Ríos, no município de Guadalupe.