Uma jovem de 25 anos morreu após sofrer queimaduras em cerca de 90% do corpo depois de aceitar um convite para uma suposta festa organizada por um homem que havia conhecido pelas redes sociais. Antes de morrer, ela conseguiu prestar depoimento às autoridades, e seu relato passou a integrar as principais linhas da investigação do caso.
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O crime ocorreu no estado de Nuevo León, no México. A vítima foi identificada como Pamela Yajaira Alvarado. De acordo com a investigação da Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, ela foi convidada para um encontro em uma propriedade localizada na colônia Dos Ríos, no município de Guadalupe.
Segundo o depoimento prestado pela própria vítima antes de morrer, ao chegar ao local ela foi rendida por dois homens, que a mantiveram em cárcere. Em seguida, os suspeitos teriam jogado gasolina sobre seu corpo e ateado fogo.
Após o ataque, Pamela foi abandonada em uma estrada no município de Juárez. Os criminosos acreditavam que ela estava morta, mas policiais municipais a encontraram ainda com vida na rua Sección 123, na colônia Lomas del Sol.
A jovem foi socorrida e levada em estado grave para o Hospital Geral de Juárez. Apesar da extensão das queimaduras, ela permaneceu consciente por algumas horas e conseguiu relatar aos investigadores como o crime aconteceu.
As informações fornecidas por Pamela passaram a ser consideradas fundamentais para o andamento das investigações. A polícia trabalha para identificar e localizar os responsáveis pelo ataque.