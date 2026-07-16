A Prefeitura de Jacareí realiza, ao longo desta semana, uma série de ações voltadas ao combate da dengue em diferentes regiões da cidade. Os trabalhos envolvem agentes de combate às endemias e equipes de zeladoria urbana, que atuarão em pelo menos 12 bairros com visitas domiciliares, Operação Cata-Treco e nebulização.

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De acordo com a administração municipal, as atividades estão programadas para os bairros Cidade Nova Jacareí, Parque Imperial, Pedramar, Veraneio Ijal, Veraneio Irajá, 1º de Maio, Igarapés, Bela Vista 1 e 2, Jardim Alvorada, 22 de Abril e Cidade Salvador. O cronograma poderá sofrer alterações conforme as condições climáticas, a necessidade do serviço e avaliações técnicas da Secretaria de Saúde.