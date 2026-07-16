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SAÚDE

Jacareí intensifica ações de combate à dengue em 12 bairros

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
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PMJ
Jacareí intensifica ações de combate à dengue em 12 bairros
Jacareí intensifica ações de combate à dengue em 12 bairros

A Prefeitura de Jacareí realiza, ao longo desta semana, uma série de ações voltadas ao combate da dengue em diferentes regiões da cidade. Os trabalhos envolvem agentes de combate às endemias e equipes de zeladoria urbana, que atuarão em pelo menos 12 bairros com visitas domiciliares, Operação Cata-Treco e nebulização.

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De acordo com a administração municipal, as atividades estão programadas para os bairros Cidade Nova Jacareí, Parque Imperial, Pedramar, Veraneio Ijal, Veraneio Irajá, 1º de Maio, Igarapés, Bela Vista 1 e 2, Jardim Alvorada, 22 de Abril e Cidade Salvador. O cronograma poderá sofrer alterações conforme as condições climáticas, a necessidade do serviço e avaliações técnicas da Secretaria de Saúde.

Visitas domiciliares

As visitas casa a casa serão realizadas no bairro Cidade Nova Jacareí. Durante a ação, os Agentes de Combate às Endemias fazem inspeções nas residências para identificar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e orientam os moradores sobre medidas de prevenção.

Operação Cata-Treco

A coleta de materiais que possam acumular água ocorrerá em diferentes bairros ao longo da semana.

Na quarta-feira (15), a operação atenderá Parque Imperial e Pedramar.

Na quinta-feira (16), será a vez dos bairros Veraneio Ijal e Veraneio Irajá.

Já na sexta-feira (17), os serviços serão realizados nos bairros 1º de Maio, Igarapés, Bela Vista 1 e 2, Jardim Alvorada, 22 de Abril e Cidade Salvador.

As equipes recolherão objetos sem uso, como móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, plásticos, papelão, vidros e metais. A orientação é que os moradores deixem os materiais na calçada até as 6h50, antes da passagem dos caminhões.

Nebulização

A aplicação de inseticida está prevista para o bairro Cidade Salvador. A medida é adotada em locais com registros de casos confirmados ou suspeitos de dengue para reduzir a circulação do mosquito transmissor da doença.

Vacinação

A vacina contra a dengue está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em todas as 19 unidades de saúde de Jacareí.

Quatro unidades oferecem atendimento em horário estendido, das 8h às 19h, com distribuição de senhas até as 18h. São elas: Santa Cruz dos Lázaros, Cidade Salvador, Parque Santo Antônio e Jardim das Indústrias.

Durante o mês de julho, a Unidade de Saúde Central, localizada na Avenida Senador Joaquim Miguel Martins de Siqueira, nº 75, no Centro, também permanece aberta aos sábados, das 8h às 14h, para aplicação da vacina.

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