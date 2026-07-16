A moradora de São José dos Campos, Beatriz de Jesus da Cunha Silva, de 64 anos, recebeu uma nova prótese de membro superior desenvolvida de forma personalizada por meio de impressão 3D. O equipamento foi produzido dentro do projeto PET-Saúde: Informação e Saúde Digital, do Ministério da Saúde, em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos e a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A iniciativa reúne profissionais da rede municipal de saúde, pesquisadores e estudantes para desenvolver tecnologias voltadas à reabilitação de pacientes atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O projeto utiliza a impressão 3D para produzir próteses de membro superior adaptadas às características de cada usuário.