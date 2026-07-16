A Secretaria de Obras da Prefeitura de Taubaté mantém serviços de manutenção nas redes de drenagem de águas pluviais em diferentes regiões da cidade. As equipes atuam em bairros como Jardim Maria Augusta, Fonte Imaculada, Esplanada Independência, Chácara Ingrid, região do Barreiro e outros pontos do município.

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Os trabalhos são realizados diariamente pelo setor de galerias e incluem manutenção preventiva e corretiva, além de inspeções, sondagens e reparos em estruturas do sistema de drenagem.