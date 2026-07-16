A Secretaria de Obras da Prefeitura de Taubaté mantém serviços de manutenção nas redes de drenagem de águas pluviais em diferentes regiões da cidade. As equipes atuam em bairros como Jardim Maria Augusta, Fonte Imaculada, Esplanada Independência, Chácara Ingrid, região do Barreiro e outros pontos do município.
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Os trabalhos são realizados diariamente pelo setor de galerias e incluem manutenção preventiva e corretiva, além de inspeções, sondagens e reparos em estruturas do sistema de drenagem.
As intervenções envolvem a construção e reconstrução de caixas de drenagem, recuperação de ramais, execução de contenções, reparos no sistema de captação de águas pluviais e limpeza de bocas de lobo. O objetivo é manter o funcionamento da rede responsável pelo escoamento da água da chuva.
Entre os serviços em andamento estão a adequação da rede de microdrenagem na Avenida Reitor Milton de Freitas Chagas, em função de alterações no traçado da via, com apoio das equipes da Usina de Asfalto.
Na Avenida Bandeirantes, na altura do número 625, no Jardim Maria Augusta, está sendo executada a manutenção da tubulação metálica corrugada, com proteção da galeria.
Na Avenida Haroldo Mattos, número 272, na Esplanada Independência, as equipes realizam manutenção no sistema de drenagem. Antes da intervenção, foram feitas sondagens mecânicas para verificar as condições da rede.
Na Rua Chororó, número 304, na Chácara Ingrid, o serviço consiste na construção de uma caixa de passagem do sistema de drenagem.
Na Estrada do Barreiro, nas proximidades do Morro da Uva, as equipes prestam apoio ao setor rural na execução de caixas do sistema de drenagem.
Já na Rua Benedita Semiramis do Couto, no bairro Fonte Imaculada, foi realizada uma inspeção mecânica, sem registro de problemas na rede de drenagem.
Na Rua Constantino Frugoli, entre os números 476 e 510, no Residencial Paraíso, foram executadas sondagens manuais e mecânicas para localizar um problema na estrutura da caixa do sistema de drenagem e realizar os reparos necessários.
Na Avenida André Cursino dos Santos, número 856, no bairro São Gonçalo, o trabalho inclui a reconstrução da calçada e da canaleta de drenagem.