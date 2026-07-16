Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode encontrar uma boa chance na Embraer. A empresa está com 78 vagas de emprego abertas para diferentes áreas e níveis de experiência, oferecendo oportunidades em unidades localizadas em diversas cidades brasileiras.
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As vagas contemplam cargos nas áreas de engenharia, tecnologia da informação, manufatura, produção, qualidade, logística, administração, manutenção, recursos humanos e outros setores. Também há oportunidades destinadas a profissionais com diferentes níveis de formação, além de programas específicos para estudantes e recém-formados.
Oportunidades em diferentes cidades
As vagas estão distribuídas entre unidades da Embraer em municípios como São José dos Campos (SP), Gavião Peixoto (SP), Botucatu (SP), Taubaté (SP), Campinas (SP) e outras localidades, conforme a necessidade de cada área da empresa. A disponibilidade pode ser alterada a qualquer momento, de acordo com o andamento dos processos seletivos.
Como se candidatar
Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelos canais oficiais de recrutamento da empresa. Na plataforma de carreiras é possível consultar todas as vagas disponíveis, conferir os requisitos de cada função, o modelo de trabalho, local de atuação e cadastrar o currículo para participar da seleção.
A Embraer reforça que não cobra qualquer taxa para participação em seus processos seletivos e orienta os candidatos a desconsiderarem contatos realizados por canais não oficiais, devido à existência de golpes envolvendo falsas ofertas de emprego.
Para acessar todas as oportunidades disponíveis e efetuar a candidatura, basta entrar na plataforma oficial de recrutamento da empresa: