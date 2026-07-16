Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode encontrar uma boa chance na Embraer. A empresa está com 78 vagas de emprego abertas para diferentes áreas e níveis de experiência, oferecendo oportunidades em unidades localizadas em diversas cidades brasileiras.

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As vagas contemplam cargos nas áreas de engenharia, tecnologia da informação, manufatura, produção, qualidade, logística, administração, manutenção, recursos humanos e outros setores. Também há oportunidades destinadas a profissionais com diferentes níveis de formação, além de programas específicos para estudantes e recém-formados.

Oportunidades em diferentes cidades