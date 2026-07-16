Iluminação

Segundo a Prefeitura de Taubaté, 90,26% do parque de iluminação do município foi modernizado para a tecnologia de LED. A informação foi repassada à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Dentinho (PP).

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LED

De acordo com a Prefeitura, até o mês de maio, Taubaté tinha 34.768 pontos de iluminação pública. Desses, 31.387 pontos eram de LED. Os demais são de vapor de sódio.