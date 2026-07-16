Iluminação
Segundo a Prefeitura de Taubaté, 90,26% do parque de iluminação do município foi modernizado para a tecnologia de LED. A informação foi repassada à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Dentinho (PP).
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LED
De acordo com a Prefeitura, até o mês de maio, Taubaté tinha 34.768 pontos de iluminação pública. Desses, 31.387 pontos eram de LED. Os demais são de vapor de sódio.
Troca
A troca das lâmpadas de vapor de sódio por LED teve início em 2019, no fim da gestão do ex-prefeito Ortiz Junior (Republicanos). Na época, 25 mil lâmpadas de LED seriam instaladas por meio de um empréstimo de R$ 29,5 milhões da Caixa Econômica Federal.
Cronograma
Na resposta ao requerimento, a Prefeitura não informou quando deve ser concluída a troca das luminárias de vapor de sódio ainda existentes. "A substituição das luminárias remanescentes será realizada de forma gradativa, em conformidade com o planejamento estabelecido pela administração municipal, observando-se a disponibilidade orçamentária, a programação operacional e a priorização das demandas existentes, até a conclusão da modernização do parque de iluminação pública".
Manutenção
Ainda de acordo com a Prefeitura, entre 2025 e 2026, "foram registrados 28.426 atendimentos relacionados à manutenção da iluminação pública das vias municipais".