Um homem foi detido nesta quinta-feira (16) após uma fiscalização realizada pela Polícia Militar Ambiental em uma propriedade localizada na Estrada do Rio Comprido, na área rural de Jacareí. Durante a ação, foram apreendidos aproximadamente 800 quilos de carnes bovina e suína armazenadas de forma inadequada.
A operação teve início após uma denúncia anônima. De acordo com a corporação, os alimentos estavam guardados em pelo menos cinco freezers e parte da carne apresentava odor forte e sinais de deterioração, sendo considerada imprópria para o consumo. O material apreendido deverá ser encaminhado para descarte em aterro sanitário.
A grande quantidade encontrada levantou a suspeita de que os produtos seriam comercializados. As autoridades também investigam se o abate dos animais era realizado no próprio imóvel.
Durante as buscas, os agentes localizaram ainda uma espingarda calibre 28, um serrote que pode ter sido usado no corte da carne e um caldeirão. A finalidade dos objetos será apurada no decorrer das investigações.
No mesmo local, 52 porcos foram encontrados confinados em um ambiente considerado insalubre, com água acumulada e fetos de animais mortos. A situação foi apontada pelos policiais como indício de maus-tratos.
A fiscalização também identificou possíveis alterações em uma Área de Preservação Permanente. A ocorrência contou com a participação da Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo e da Polícia Científica.
O responsável pela propriedade foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Jacareí. Ele deverá responder por suspeita de maus-tratos contra animais, crime contra a saúde pública e porte ilegal de arma de fogo.
Além da prisão em flagrante, foram aplicadas multas que somam R$ 180 mil pelas irregularidades constatadas na propriedade.