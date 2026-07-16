Um homem foi detido nesta quinta-feira (16) após uma fiscalização realizada pela Polícia Militar Ambiental em uma propriedade localizada na Estrada do Rio Comprido, na área rural de Jacareí. Durante a ação, foram apreendidos aproximadamente 800 quilos de carnes bovina e suína armazenadas de forma inadequada.

A operação teve início após uma denúncia anônima. De acordo com a corporação, os alimentos estavam guardados em pelo menos cinco freezers e parte da carne apresentava odor forte e sinais de deterioração, sendo considerada imprópria para o consumo. O material apreendido deverá ser encaminhado para descarte em aterro sanitário.

A grande quantidade encontrada levantou a suspeita de que os produtos seriam comercializados. As autoridades também investigam se o abate dos animais era realizado no próprio imóvel.