O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (16) dentro de um córrego na rua Cerejeira, no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência, um funcionário da Urbam localizou a vítima por volta das 8h40, enquanto realizava a aplicação de produtos para limpeza do córrego. Ao perceber o corpo parcialmente submerso, ele acionou a Polícia Militar.

Quando as equipes chegaram ao local, encontraram o homem nu, em decúbito dorsal, com o rosto e parte do corpo dentro da água. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e constatou o óbito.