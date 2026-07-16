O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (16) dentro de um córrego na rua Cerejeira, no bairro Campos de São José, na zona leste de São José dos Campos.
De acordo com o boletim de ocorrência, um funcionário da Urbam localizou a vítima por volta das 8h40, enquanto realizava a aplicação de produtos para limpeza do córrego. Ao perceber o corpo parcialmente submerso, ele acionou a Polícia Militar.
Quando as equipes chegaram ao local, encontraram o homem nu, em decúbito dorsal, com o rosto e parte do corpo dentro da água. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e constatou o óbito.
Segundo o registro policial, a vítima é um homem pardo, com idade aproximada de 45 anos, que não portava documentos e ainda não havia sido identificada até o registro da ocorrência. O médico que atendeu a ocorrência informou que o corpo apresentava rigidez cadavérica e livores, além de tatuagens no ombro esquerdo e na perna direita e um hematoma na região do glúteo esquerdo. Conforme a avaliação inicial, não foram constatados sinais aparentes de agressão.
Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Instituto de Criminalística e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para os procedimentos de perícia e remoção do corpo. O caso foi registrado no 6º Distrito Policial como morte suspeita e encontro de cadáver.
A causa da morte será esclarecida após os exames necroscópicos realizados pelo Instituto Médico Legal, e a Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar a vítima e apurar as circunstâncias do caso