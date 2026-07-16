Empresa de engenharia aeroespacial sediada em São José dos Campos, a Akaer informou que continuará operando a partir do Brasil e manterá sua estrutura de governança local após a conclusão da venda para a Edge, grupo dos Emirados Árabes Unidos especializado em tecnologia avançada e defesa. A empresa não informou se a aquisição poderá provocar alterações no número de funcionários.

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O anúncio da compra foi feito nesta quinta-feira (16) pelas duas empresas. A Edge assinou um acordo para adquirir 100% da Akaer. A operação ainda depende do cumprimento de condições previstas no contrato e da aprovação dos órgãos reguladores competentes. O valor do negócio não foi divulgado.