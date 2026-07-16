Empresa de engenharia aeroespacial sediada em São José dos Campos, a Akaer informou que continuará operando a partir do Brasil e manterá sua estrutura de governança local após a conclusão da venda para a Edge, grupo dos Emirados Árabes Unidos especializado em tecnologia avançada e defesa. A empresa não informou se a aquisição poderá provocar alterações no número de funcionários.
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O anúncio da compra foi feito nesta quinta-feira (16) pelas duas empresas. A Edge assinou um acordo para adquirir 100% da Akaer. A operação ainda depende do cumprimento de condições previstas no contrato e da aprovação dos órgãos reguladores competentes. O valor do negócio não foi divulgado.
Ao destacar a continuidade das operações no país, a Akaer afirmou que seguirá atuando no mercado brasileiro com sua estrutura de governança preservada. A empresa não divulgou detalhes sobre possíveis impactos para os funcionários e nem informou se haverá mudanças no quadro funcional.
Akaer foi fundada em São José
Com mais de 30 anos de atuação, a Akaer é uma das principais empresas brasileiras de engenharia aeroespacial. Fundada em 1992, em São José dos Campos, tornou-se referência no desenvolvimento de soluções para os setores aeroespacial e de defesa, participando de alguns dos mais importantes programas da indústria nacional e internacional.
Segundo a Edge, a aquisição amplia sua presença estratégica no Brasil e fortalece sua capacidade de engenharia em projetos de alta complexidade. O grupo passará a contar com uma base consolidada de desenvolvimento tecnológico no país e com uma equipe especializada que atua em todas as etapas do ciclo de vida de produtos, desde a concepção até a industrialização.
A expectativa da companhia dos Emirados Árabes Unidos é acelerar programas estratégicos, especialmente nas áreas de sistemas aéreos não tripulados (UAVs), além de ampliar competências em optrônica, sistemas eletro-ópticos, infravermelhos e tecnologias espaciais.
A Akaer e a Edge já mantinham parceria em projetos de desenvolvimento e industrialização de sistemas não tripulados. De acordo com as empresas, essa colaboração criou uma base sólida para ampliar a integração entre as operações.
O diretor-geral e CEO da Edge Group, Hamad Al Marar, afirmou que a aquisição reforça a capacidade técnica da empresa e destacou a experiência da equipe brasileira em programas aeroespaciais de grande porte. Segundo ele, a prioridade é garantir a continuidade das atividades da Akaer, de seus programas e do atendimento aos clientes durante o processo de integração.
Akaer acumula 10 milhões de horas de engenharia
Ao longo de sua trajetória, a Akaer acumulou mais de 10 milhões de horas de engenharia em projetos para fabricantes globais.
Entre os principais programas estão o caça Gripen NG, da Saab, o jato de treinamento Hürjet, da Turkish Aerospace, além das aeronaves Super Tucano, KC-390, Legacy 450 e 500, ERJ-E1 e ERJ-E2, da Embraer.
A empresa também participou de projetos envolvendo o Boeing 747-8, a aeronave B-250 da Calidus e a modernização da frota P-3 Orion da Força Aérea Brasileira.
Para a Edge, a compra representa mais um passo em sua estratégia de expansão internacional. Já para a Akaer, o negócio abre caminho para ampliar sua atuação global, mantendo sua presença no Brasil e a estrutura de governança local.