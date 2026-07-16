Fundada e sediada em São José dos Campos, a empresa Akaer foi vendida para o Grupo Edge, conglomerado de defesa e tecnologia avançada dos Emirados Árabes Unidos.

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O grupo anunciou um acordo para comprar 100% da Akaer, empresa brasileira de defesa e engenharia aeroespacial que participa de projetos estratégicos das Forças Armadas. Os valores não foram revelados. A informação é da CNN Brasil.