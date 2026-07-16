A fábrica da Bayer em São José dos Campos iniciou a operação do Projeto Vapor Verde. A iniciativa elimina o gás natural como principal combustível de sua planta e passa a operar com biomassa de origem 100% renovável. O projeto constitui a maior ação da companhia na América Latina para atingir a meta global de neutralidade de carbono até 2030.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Processo sustentável

A unidade instalou uma nova caldeira que converte sobras de madeira, como cavacos, aparas e pallets descartados, em vapor de alta pressão para abastecer as linhas de produção da fábrica.