O TCE (Tribunal de Contas do Estado) rejeitou nessa quarta-feira (15) o recurso do ex-prefeito de Taubaté José Saud (PP) e manteve a decisão que emitiu parecer desfavorável às contas de 2023 da Prefeitura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A apelação foi rejeitada por unanimidade pelo Tribunal Pleno, que é composto por sete conselheiros. "Ficou incontroverso o desequilíbrio fiscal do município, em especial diante do déficit orçamentário de 8,63% e do resultado financeiro correspondente a 56 dias de arrecadação. Não procede a principal tese do recorrente para tentar atenuar esses resultados. Não ficou evidenciado nos autos a frustração de receitas de capital nos patamares sugeridos pela defesa", afirmou o conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira, relator do processo.