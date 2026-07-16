16 de julho de 2026
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Caraguatatuba tem 106 vagas de emprego para início imediato

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Caraguatatuba atualizou a lista de vagas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) nesta quarta-feira (15). São 106 vagas que abrangem vários níveis de escolaridade e de experiência profissional.

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A área com maior número de vagas é a de vendas e atendimento comercial, com funções como vendedor em ótica, promotor de vendas, balconista e auxiliar de vendas. Há também oportunidades para padeiro, cozinheiro e salgadeiro na área de alimentação e gastronomia.

Clique aqui para acessar a lista completa.

Para participar dos processos seletivos, é necessário que o candidato compareça com documentos, das 8h às 16h, no Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), que fica na Avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão, na Subprefeitura Sul, ou no PAT, situado na Rua Taubaté, nº 520, bairro Sumaré.

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