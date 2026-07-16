16 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MANUTENÇÃO

Carvalho Pinto sofre interdições para obras em trecho do Vale

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Ecovias Leste Paulista
Manutenção interdita faixas alternadas
Manutenção interdita faixas alternadas

A Rodovia Carvalho Pinto (SP-070) passa por obras de manutenção e conservação no trecho do Vale do Paraíba, entre Guararema e Taubaté. A intervenção da concessionária Ecovias Leste Paulista afeta diretamente o tráfego da região com interdições alternadas de faixas em ambos os sentidos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os trabalhos na Carvalho Pinto acontecem até 19 de julho, das 6h às 18h e das 22h às 5h, e incluem a limpeza de placas, a substituição de iluminação e a reconstrução de barreiras de concreto.

Outros serviços sem interdição serão a roçada, a poda de vegetação e a limpeza de drenagem, que ocorrem ao longo de todo o corredor sem interferir nas faixas de rolamento.

Outros trechos também sofrem bloqueios

  • Rodovia Ayrton Senna: Reparos em defensas, cercas e alambrados entre São Paulo e Guararema (do km 11 ao km 60). Bloqueios parciais ocorrem nos mesmos horários (diurno e noturno) em ambos os sentidos.

  • Rodovia Hélio Smidt (Acesso a Guarulhos): Manutenção em bueiros, galerias e atenuadores de impacto, com bloqueios alternados de faixas.

O cronograma de obras pode ser alterado em caso de chuva ou necessidade operacional. A sinalização nos trechos em obras foi reforçada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários