A Rodovia Carvalho Pinto (SP-070) passa por obras de manutenção e conservação no trecho do Vale do Paraíba, entre Guararema e Taubaté. A intervenção da concessionária Ecovias Leste Paulista afeta diretamente o tráfego da região com interdições alternadas de faixas em ambos os sentidos.

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Os trabalhos na Carvalho Pinto acontecem até 19 de julho, das 6h às 18h e das 22h às 5h, e incluem a limpeza de placas, a substituição de iluminação e a reconstrução de barreiras de concreto.