A Rodovia Carvalho Pinto (SP-070) passa por obras de manutenção e conservação no trecho do Vale do Paraíba, entre Guararema e Taubaté. A intervenção da concessionária Ecovias Leste Paulista afeta diretamente o tráfego da região com interdições alternadas de faixas em ambos os sentidos.
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Os trabalhos na Carvalho Pinto acontecem até 19 de julho, das 6h às 18h e das 22h às 5h, e incluem a limpeza de placas, a substituição de iluminação e a reconstrução de barreiras de concreto.
Outros serviços sem interdição serão a roçada, a poda de vegetação e a limpeza de drenagem, que ocorrem ao longo de todo o corredor sem interferir nas faixas de rolamento.
Outros trechos também sofrem bloqueios
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Rodovia Ayrton Senna: Reparos em defensas, cercas e alambrados entre São Paulo e Guararema (do km 11 ao km 60). Bloqueios parciais ocorrem nos mesmos horários (diurno e noturno) em ambos os sentidos.
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Rodovia Hélio Smidt (Acesso a Guarulhos): Manutenção em bueiros, galerias e atenuadores de impacto, com bloqueios alternados de faixas.
O cronograma de obras pode ser alterado em caso de chuva ou necessidade operacional. A sinalização nos trechos em obras foi reforçada.