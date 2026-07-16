A Embraer está com processo seletivo aberto para diversas oportunidades em São José dos Campos. As vagas abrangem as áreas de produção, manutenção, engenharia, tecnologia da informação, logística e setores corporativos, além de oportunidades exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência) e bancos de talentos para contratações no segundo semestre de 2026.

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Entre as vagas imediatas estão os cargos de montador de interiores de aviões, técnico de processos, inspetor de manutenção de aeronaves, técnico de qualidade, engenheiro de desenvolvimento de produto, analista de tecnologia da informação, desenvolvedor de software, analista de dados, analista de recursos humanos, analista de planejamento financeiro, auditor interno, analista de marketing e comunicação empresarial e assistente administrativo.