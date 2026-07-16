16 de julho de 2026
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OPORTUNIDADE

Embraer abre vagas de emprego e banco de talentos em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Embraer
Embraer tem vagas de emprego em São José dos Campos
Embraer tem vagas de emprego em São José dos Campos

A Embraer está com processo seletivo aberto para diversas oportunidades em São José dos Campos. As vagas abrangem as áreas de produção, manutenção, engenharia, tecnologia da informação, logística e setores corporativos, além de oportunidades exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência) e bancos de talentos para contratações no segundo semestre de 2026.

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Entre as vagas imediatas estão os cargos de montador de interiores de aviões, técnico de processos, inspetor de manutenção de aeronaves, técnico de qualidade, engenheiro de desenvolvimento de produto, analista de tecnologia da informação, desenvolvedor de software, analista de dados, analista de recursos humanos, analista de planejamento financeiro, auditor interno, analista de marketing e comunicação empresarial e assistente administrativo.

Já os bancos de talentos reúnem oportunidades para mecânico ajustador, mecânico montador de aviões, mecânico montador de estruturas aeronáuticas, eletricista montador, selador de aviões, pintor de aviões, fresador, trainee de produção, retificador, torneiro, operador de processos especiais, técnico de manutenção, técnico de ensaios e operador logístico.

Clique aqui para conhecer as vagas e se candidatar.

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