16 de julho de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso por tráfico após perseguição na Dutra em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Passageiro foi preso e drogas apreendidas
Passageiro foi preso e drogas apreendidas

Um homem foi preso por tráfico de drogas após cerco policial e perseguição pela rodovia Presidente Dutra. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (14), em Taubaté.

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Policiais patrulhavam o bairro Gurilândia quando avistaram um veículo que empreendeu fuga ao perceber a presença policial. Foi iniciado um acompanhamento que percorreu diversos bairros e a Via Dutra até entrar no bairro Estoril, onde o condutor abandonou o carro e fugiu a pé por uma área de mata.

Em diligências, a equipe localizou 371 porções de cocaína, 76 pinos de cocaína e 73 pedras de crack. No veículo, foram encontradas 10 porções de maconha e um telefone celular.

O passageiro permaneceu no carro e foi preso, permanecendo à disposição da Justiça.

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