Um homem foi preso por tráfico de drogas após cerco policial e perseguição pela rodovia Presidente Dutra. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (14), em Taubaté.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Policiais patrulhavam o bairro Gurilândia quando avistaram um veículo que empreendeu fuga ao perceber a presença policial. Foi iniciado um acompanhamento que percorreu diversos bairros e a Via Dutra até entrar no bairro Estoril, onde o condutor abandonou o carro e fugiu a pé por uma área de mata.
Em diligências, a equipe localizou 371 porções de cocaína, 76 pinos de cocaína e 73 pedras de crack. No veículo, foram encontradas 10 porções de maconha e um telefone celular.
O passageiro permaneceu no carro e foi preso, permanecendo à disposição da Justiça.