A Prefeitura de São Sebastião e o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola) anunciaram vagas de estágio para 16 cursos universitários. As oportunidades são para carga horária de seis horas diárias, com bolsa-auxílio de R$ 1.974. Há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência.

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Para participar da seleção, o estudante deve estar matriculado em cursos nas áreas de administração, análise de sistemas, arquitetura, contabilidade, direito, educação física, engenharia ambiental e civil, tecnologia da informação, gestão empresarial e pública, jornalismo, logística, pedagogia, processos gerenciais e propaganda e marketing.