16 de julho de 2026
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OPORTUNIDADE

São Sebastião tem vagas de estágio de 6h com bolsas de R$ 1,9 mil

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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A Prefeitura de São Sebastião e o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola) anunciaram vagas de estágio para 16 cursos universitários. As oportunidades são para carga horária de seis horas diárias, com bolsa-auxílio de R$ 1.974. Há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência.

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Para participar da seleção, o estudante deve estar matriculado em cursos nas áreas de administração, análise de sistemas, arquitetura, contabilidade, direito, educação física, engenharia ambiental e civil, tecnologia da informação, gestão empresarial e pública, jornalismo, logística, pedagogia, processos gerenciais e propaganda e marketing.

O processo seletivo é online e gratuito, realizado por meio do site do CIEE. As inscrições estarão disponíveis de quinta-feira (16) até 3 de agosto de 2026. Após a inscrição, o candidato realiza uma prova com dez questões de múltipla escolha com conteúdos de língua portuguesa e conhecimentos gerais. 

Clique aqui para acessar o edital e se inscrever.

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