O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), negou que a namorada dele, a servidora Milena Coelho Guimarães, tenha feito viagens ao exterior custeadas pela administração municipal.

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A informação foi prestada por Anderson à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Thomaz Henrique (PL), que integra a oposição ao governo. O requerimento havia sido aprovado por unanimidade pelo Legislativo, na sessão de 17 de junho - o prefeito era obrigado a responder o questionamento.