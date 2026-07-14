A investigação da Polícia Civil aponta que a tragédia que abalou Taubaté e toda a região do Vale do Paraíba ocorreu em meio a um cenário de separação, dificuldades financeiras e problemas de saúde mental.

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O caso, registrado inicialmente como homicídio seguido de suicídio, vitimou o adolescente Pedro Takemoto Arantes Machado, de 14 anos, e sua mãe, Silvia Satie Takemoto, de 48 anos.