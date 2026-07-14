A Polícia Civil identificou as vítimas como Silvia Satie Takemoto, de 48 anos, e Pedro Takemoto Arantes Machado, de 14 anos.

Um homem encontrou a esposa, de 48 anos, e o filho, um adolescente de 14 anos, mortos dentro da casa da família, em um condomínio no bairro Bonfim, em Taubaté, na tarde desta segunda-feira (13). A Polícia Civil investiga o caso, registrado inicialmente como homicídio e suicídio consumados, e aguarda os laudos periciais para esclarecer a dinâmica das mortes.

Segundo o boletim de ocorrência, foi o próprio pai do adolescente quem acionou a Polícia Militar após localizar os corpos no andar superior do imóvel. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram ao local e constataram os óbitos.

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Pai estranhou silêncio do filho

Em depoimento à Polícia Civil, o homem contou que estava em processo de separação da esposa após 26 anos de casamento.