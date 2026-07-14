14 de julho de 2026
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APÓS DIVÓRCIO

Marido achou corpo do filho e da esposa dentro de casa em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 3 min
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Vale 360/Reprodução

Um homem encontrou a esposa, de 48 anos, e o filho, um adolescente de 14 anos, mortos dentro da casa da família, em um condomínio no bairro Bonfim, em Taubaté, na tarde desta segunda-feira (13). A Polícia Civil investiga o caso, registrado inicialmente como homicídio e suicídio consumados, e aguarda os laudos periciais para esclarecer a dinâmica das mortes.

A Polícia Civil identificou as vítimas como Silvia Satie Takemoto, de 48 anos, e Pedro Takemoto Arantes Machado, de 14 anos.

Leia mais: Mãe matou filho e tirou a própria vida em Taubaté, diz polícia

Segundo o boletim de ocorrência, foi o próprio pai do adolescente quem acionou a Polícia Militar após localizar os corpos no andar superior do imóvel. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram ao local e constataram os óbitos.

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Pai estranhou silêncio do filho

Em depoimento à Polícia Civil, o homem contou que estava em processo de separação da esposa após 26 anos de casamento.

Ele relatou que havia deixado a residência na última sexta-feira e passou a morar temporariamente na casa de um amigo.

Na noite de domingo, por volta das 21h, levou o filho até o condomínio. Já na manhã desta segunda-feira, começou a estranhar o fato de o adolescente não responder às mensagens enviadas por ele.

Preocupado, foi até a residência por volta das 12h45. Ao encontrar a porta destrancada, entrou no imóvel e localizou a esposa e o filho sem vida no piso superior.

Perícia encontrou ferimentos no adolescente

As informações preliminares da Polícia Científica apontam que o adolescente apresentava duas lesões provocadas por arma branca, uma na região do tórax e outra no pescoço.

A estimativa inicial é de que as mortes tenham ocorrido durante a madrugada.

Durante os trabalhos periciais, facas e aparelhos celulares foram apreendidos e serão submetidos à análise para auxiliar na investigação.

Mulher fazia tratamento psiquiátrico, diz marido

Ainda segundo o depoimento prestado à polícia, a mulher era diagnosticada com transtorno esquizoafetivo, realizava acompanhamento médico e fazia uso de medicamentos controlados.

O marido afirmou acreditar que, após a separação, ela possa ter interrompido o tratamento, embora essa informação ainda dependa de confirmação durante a investigação.

Ele também declarou que, ao longo do relacionamento, nunca sofreu agressões físicas da esposa, mas que ela apresentava episódios de mania persecutória relacionados à doença.

A existência desse histórico médico faz parte dos elementos investigados, mas, por si só, não permite concluir a dinâmica dos fatos nem a responsabilidade pelas mortes, que dependerá do resultado das perícias e da apuração policial.

Imagens de câmeras reforçam cronologia

A síndica do condomínio informou à Polícia Civil que o casal morava no local havia aproximadamente sete meses e que tomou conhecimento da separação recentemente.

Segundo ela, nunca presenciou discussões, ameaças ou episódios de violência envolvendo a família.

As imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o pai deixou o adolescente na portaria do condomínio na noite de domingo e também o retorno dele ao local na tarde desta segunda-feira, quando encontrou os corpos.

Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Científica realizou perícia no imóvel e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por exames necroscópicos.

Os laudos deverão esclarecer o horário das mortes, a dinâmica da ocorrência e confirmar as circunstâncias que levaram ao registro inicial de homicídio e suicídio.

A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil de Taubaté.

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