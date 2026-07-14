O adolescente Pedro Takemoto Arantes Machado, de 14 anos, foi morto com duas facadas (uma no peito e outra no pescoço) dentro da casa onde morava com a mãe, Silvia Satie Takemoto, de 48 anos, em um condomínio no bairro Bonfim, em Taubaté. A Polícia Civil investiga o caso, inicialmente, como homicídio seguido de suicídio.

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Os corpos foram encontrados na tarde desta segunda-feira (13) pelo pai do adolescente, que havia deixado a residência dias antes por causa do processo de separação do casal.