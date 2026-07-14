O adolescente Pedro Takemoto Arantes Machado, de 14 anos, foi morto com duas facadas (uma no peito e outra no pescoço) dentro da casa onde morava com a mãe, Silvia Satie Takemoto, de 48 anos, em um condomínio no bairro Bonfim, em Taubaté. A Polícia Civil investiga o caso, inicialmente, como homicídio seguido de suicídio.
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Os corpos foram encontrados na tarde desta segunda-feira (13) pelo pai do adolescente, que havia deixado a residência dias antes por causa do processo de separação do casal.
Segundo o boletim de ocorrência, a perícia identificou, em análise preliminar, que Pedro apresentava duas lesões provocadas por arma branca, sendo uma na região do tórax e outra no pescoço. A estimativa é de que as mortes tenham ocorrido durante a madrugada.
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Pai encontrou os corpos ao entrar na residência
De acordo com o depoimento prestado à Polícia Civil, o marido contou que viveu com Silvia por cerca de 26 anos e que o casal havia iniciado oficialmente o processo de divórcio na última sexta-feira (10), após um período de desgaste no relacionamento marcado por discussões, principalmente por questões financeiras.
Na noite de domingo (12), ele buscou o filho em uma festa de aniversário e o deixou na portaria do condomínio por volta das 21h. Na manhã seguinte, enviou uma mensagem de "bom dia" para Pedro, mas estranhou o fato de não receber resposta.
Ao sair do trabalho, no DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), foi até a residência. Às 12h47, encontrou a porta destrancada. Ao subir para o andar superior, localizou a esposa e o filho mortos.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas apenas confirmou os óbitos.
Perícia apreendeu facas e celulares
A Polícia Militar isolou o imóvel até a chegada da Polícia Científica e da equipe da Polícia Civil.
Durante a perícia, foram apreendidas duas facas e três aparelhos celulares, que passarão por exames para auxiliar na reconstrução da dinâmica dos fatos.
Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal), onde passarão por exames necroscópicos que deverão confirmar oficialmente a causa das mortes e fornecer mais detalhes sobre a sequência dos acontecimentos.
Mulher fazia tratamento para transtorno esquizoafetivo
Em depoimento, o marido informou que Silvia era diagnosticada com transtorno esquizoafetivo, realizava acompanhamento médico e fazia uso de medicamentos controlados, entre eles Risperidona, Rivotril e Lutab.
Segundo ele, durante o relacionamento ela nunca apresentou comportamento agressivo contra familiares, embora sofresse episódios de mania persecutória relacionados à doença.
O marido afirmou ainda acreditar que, após a separação, Silvia possa ter interrompido o tratamento medicamentoso.
Condomínio não registrou movimentação suspeita
A síndica do condomínio informou que Silvia e o marido moravam no local havia cerca de sete meses e que soube recentemente da separação do casal.
Segundo ela, nunca presenciou discussões ou episódios de violência envolvendo a família.
Moradores também relataram à Polícia Militar que não ouviram gritos, pedidos de socorro ou qualquer movimentação anormal durante a madrugada.
As imagens das câmeras de segurança registraram o pai deixando Pedro no condomínio na noite de domingo e retornando ao local no início da tarde desta segunda-feira, quando encontrou os corpos.
Polícia aguarda laudos para concluir investigação
Apesar da linha inicial de investigação apontar para homicídio seguido de suicídio, a Polícia Civil aguarda os laudos da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal antes de concluir oficialmente a dinâmica do caso.
Os exames nas armas apreendidas, nos celulares e demais vestígios encontrados na residência serão fundamentais para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.