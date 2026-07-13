O motorista encontrado morto dentro de um carro em uma ribanceira às margens da Estrada Vereador Pedro David, em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos, seria Valdemir Machado, que estava desaparecido havia aproximadamente uma semana, segundo relato da família à Polícia Civil.

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O corpo foi localizado na manhã deste domingo (12), em um Ford Mondeo preto escondido em uma área de mata de difícil acesso. A vítima apresentava sinais avançados de decomposição, indicando que a morte ocorreu dias antes da descoberta. A identificação oficial ainda depende dos exames realizados pelo IML (Instituto Médico Legal).

Morador encontrou carro escondido em ribanceira