O motorista encontrado morto dentro de um carro em uma ribanceira às margens da Estrada Vereador Pedro David, em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos, seria Valdemir Machado, que estava desaparecido havia aproximadamente uma semana, segundo relato da família à Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo foi localizado na manhã deste domingo (12), em um Ford Mondeo preto escondido em uma área de mata de difícil acesso. A vítima apresentava sinais avançados de decomposição, indicando que a morte ocorreu dias antes da descoberta. A identificação oficial ainda depende dos exames realizados pelo IML (Instituto Médico Legal).
Morador encontrou carro escondido em ribanceira
De acordo com o boletim de ocorrência, um morador percebeu um veículo caído em uma ribanceira às margens da Estrada Vereador Pedro David, rodovia que liga São Francisco Xavier ao município de Monteiro Lobato.
Após o alerta, dois guardas civis municipais foram até o local acompanhados da testemunha e encontraram o automóvel completamente escondido pela vegetação, em uma encosta de forte inclinação.
Por causa da dificuldade de acesso, um dos agentes precisou utilizar equipamentos de segurança improvisados para descer até o veículo.
Ao verificar o interior do carro, constatou que havia um homem já sem vida.
Corpo estava em avançado estado de decomposição
Segundo a Polícia Civil, o cadáver apresentava alteração na coloração da pele, forte odor de putrefação e presença de insetos, características compatíveis com estágio avançado de decomposição.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo da ribanceira. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal de São José dos Campos, onde serão realizados exames que irão confirmar oficialmente sua identidade e apontar a causa da morte.
A perícia permaneceu no local até o início da noite realizando os levantamentos técnicos.
Família acredita que vítima seja Valdemir Machado
Horas após a localização do corpo, Vagner Machado compareceu ao plantão policial e informou que a vítima seria seu irmão, Valdemir Machado.
Segundo o depoimento prestado à Polícia Civil, Valdemir havia saído de casa cerca de uma semana antes levando roupas, ferramentas e equipamentos de trabalho.
Ele informou aos familiares que havia conseguido um serviço em uma chácara na região de São Francisco Xavier e explicou que o sinal de telefonia celular no local era bastante precário. Como costumava permanecer alguns dias sem manter contato com a família, o desaparecimento não gerou preocupação imediata.
Apesar do reconhecimento feito pelo irmão, a confirmação oficial ainda será realizada pelo Instituto Médico Legal.
Vestígios indicam saída de pista
Durante a perícia inicial, os agentes encontraram árvores quebradas e vegetação danificada na encosta, indicando que o veículo saiu da pista antes de despencar na ribanceira.
O ponto da queda fica logo após uma curva da estrada.
Segundo o boletim de ocorrência, não havia marcas aparentes de frenagem sobre o asfalto e o trecho também não possui defensa metálica (guard-rail).
A Polícia Científica agora deverá analisar os danos no veículo, o terreno e todos os vestígios encontrados para reconstruir a dinâmica do acidente.
Histórico de epilepsia será investigado
O irmão da vítima informou ainda que Valdemir fazia tratamento para epilepsia e utilizava medicação regularmente.
Ele contou que, anos atrás, o irmão sofreu outro acidente automobilístico após uma crise convulsiva ocorrida quando não fazia uso correto dos medicamentos.
A Polícia Civil ressalta, porém, que essa informação não permite concluir que uma eventual crise tenha provocado a saída de pista.
Os exames do IML e a perícia no automóvel deverão esclarecer se houve mal súbito, falha mecânica, problema de saúde ou qualquer outro fator relacionado ao acidente.
Polícia não encontrou indícios de crime
Até o momento, a investigação não identificou sinais de violência, participação de terceiros ou qualquer elemento que indique homicídio.
O caso foi registrado como colisão, morte suspeita e morte acidental, classificação utilizada quando a causa da morte ainda depende da conclusão dos exames periciais.
A Polícia Civil seguirá investigando para definir quando o veículo saiu da pista, há quanto tempo a vítima estava no local e quais circunstâncias provocaram a queda na ribanceira.