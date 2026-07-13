Um homem foi encontrado morto dentro de um carro que caiu em uma ribanceira às margens da Estrada Vereador Pedro David, em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos, na manhã deste domingo (13).
O veículo estava escondido em uma área de difícil acesso e só foi localizado após um morador perceber o automóvel na encosta e acionar a Guarda Civil Municipal.
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O corpo apresentava sinais avançados de decomposição, indicando que a morte havia ocorrido dias antes da localização. A Polícia Civil registrou a ocorrência como colisão, morte suspeita e morte acidental e aguarda os laudos periciais para esclarecer a causa da morte e a dinâmica do acidente.
Carro estava escondido em uma ribanceira
Segundo o boletim de ocorrência, um morador avistou um veículo em meio à vegetação logo após uma curva da estrada que liga São Francisco Xavier a Monteiro Lobato.
A testemunha conduziu dois agentes da Guarda Civil Municipal até o local. Ao chegarem, os guardas encontraram um Ford Mondeo preto, ano 2000, parado em uma encosta de forte inclinação.
Como o acesso era extremamente difícil, um dos guardas precisou descer a ribanceira utilizando equipamentos de segurança adaptados para verificar o interior do automóvel.
Foi nesse momento que os agentes encontraram o motorista já sem vida.
Corpo estava em decomposição
De acordo com o registro policial, o cadáver apresentava alteração na coloração da pele, forte odor de putrefação e presença de insetos, características compatíveis com um estágio avançado de decomposição.
As condições do terreno impediram uma análise detalhada pela Guarda Civil Municipal, sendo necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros para retirar o corpo da ribanceira.
Após o resgate, o cadáver foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São José dos Campos, onde será submetido a exames que deverão determinar a causa da morte e confirmar oficialmente a identidade da vítima.
A perícia permaneceu no local até o início da noite para realizar os levantamentos técnicos.
Família acredita que vítima seja homem desaparecido
Inicialmente, o corpo foi registrado como sendo de um homem desconhecido.
Mais tarde, um homem procurou a delegacia e informou que a vítima seria seu irmão, identificado preliminarmente como Valdemir Machado.
Segundo ele, Valdemir havia saído de casa cerca de uma semana antes levando roupas, ferramentas e equipamentos de trabalho. A família foi informada de que ele prestaria serviços em uma chácara na região de São Francisco Xavier, onde o sinal de telefonia seria precário.
Como ele já costumava passar alguns dias sem manter contato com os familiares, a ausência não despertou preocupação imediata.
O reconhecimento oficial, no entanto, ainda depende dos procedimentos realizados pelo Instituto Médico Legal.
Vestígios indicam saída de pista
Durante a inspeção, os agentes encontraram árvores quebradas e vegetação danificada ao longo da encosta, indicando que o carro saiu da pista antes de despencar na ribanceira.
O ponto da queda fica logo após uma curva da estrada.
Segundo o boletim de ocorrência, não foram encontradas marcas aparentes de frenagem no asfalto e também não havia defensa metálica no trecho onde o veículo deixou a pista.
Esses elementos, porém, não permitem concluir o que provocou o acidente. A Polícia Científica deverá analisar o terreno, os danos no veículo e os vestígios encontrados para reconstruir a dinâmica da ocorrência.
Histórico de epilepsia será analisado
O irmão da vítima informou à polícia que Valdemir fazia tratamento contra epilepsia e utilizava medicação regularmente.
Ele também relatou que, anos atrás, o irmão sofreu outro acidente automobilístico após uma crise convulsiva.
Apesar da informação, a Polícia Civil destaca que não existe qualquer conclusão sobre a influência da doença no acidente.
Os exames do IML e a perícia no veículo deverão apontar se houve mal súbito, falha mecânica, problema de saúde ou outra circunstância que tenha contribuído para a saída de pista.
Polícia descarta indícios iniciais de crime
Até o momento, o boletim de ocorrência não registra sinais de violência, participação de terceiros ou indícios de homicídio.
A classificação de "morte suspeita" foi adotada porque a causa da morte ainda depende dos resultados dos exames periciais, procedimento comum em casos nos quais ainda não há confirmação sobre as circunstâncias do óbito.
A investigação seguirá sob responsabilidade da Polícia Civil de São Francisco Xavier, que também buscará confirmar quando o motorista foi visto pela última vez e se ele chegou ao local onde afirmava que prestaria um serviço.