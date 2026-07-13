Um homem foi encontrado morto dentro de um carro que caiu em uma ribanceira às margens da Estrada Vereador Pedro David, em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos, na manhã deste domingo (13).

O veículo estava escondido em uma área de difícil acesso e só foi localizado após um morador perceber o automóvel na encosta e acionar a Guarda Civil Municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp