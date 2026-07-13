O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita São José dos Campos nesta segunda-feira (13), pela terceira vez em seu atual mandato, para conhecer a primeira unidade brasileira de geração de energia elétrica com turbina a gás 100% nacional movida a etanol.

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A agenda oficial será realizada no início da tarde no IAE (Instituto de Aeronáutica e Espaço), dentro do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), um dos principais polos de pesquisa tecnológica do país.