Ela saiu para receber os direitos da demissão e voltar para casa. Nunca mais foi vista. Agora, a Polícia Civil afirma que a cozinheira Berenice Ramos de Aguiar Faria, de 60 anos, pode ter sido assassinada pela própria patroa para evitar o pagamento de direitos trabalhistas.

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A empresária, proprietária da pousada onde a vítima trabalhava em Ubatuba, foi presa temporariamente durante a Operação Último Rastro, enquanto as buscas pelo corpo continuam no Litoral Norte de São Paulo.