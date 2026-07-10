A morte de Jéssica Marinho Marques, de 33 anos, gerou comoção entre familiares, amigos e integrantes do futebol amador de São José dos Campos. Ela morreu na quinta-feira (9).

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Nas redes sociais, o Sport São José Futebol Clube publicou uma homenagem e declarou luto pela perda. “Partiu cedo demais, mas viverá eternamente em nossos corações”, diz a mensagem divulgada pelo clube.