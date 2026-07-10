10 de julho de 2026
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MORTE

Adeus, Jéssica: morte comove comunidade esportiva de SJC

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Jéssica Marinho Marques, de 33 anos
Jéssica Marinho Marques, de 33 anos

A morte de Jéssica Marinho Marques, de 33 anos, gerou comoção entre familiares, amigos e integrantes do futebol amador de São José dos Campos. Ela morreu na quinta-feira (9).

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Nas redes sociais, o Sport São José Futebol Clube publicou uma homenagem e declarou luto pela perda. “Partiu cedo demais, mas viverá eternamente em nossos corações”, diz a mensagem divulgada pelo clube.

A publicação recebeu diversas manifestações de pesar. Amigos lembraram Jéssica com carinho e prestaram solidariedade aos familiares. “Que Deus possa confortar o coração de todos. Descanse em paz, Jéssica”, escreveu uma amiga. Em outro comentário, uma pessoa próxima publicou: “Te amamos eternamente”.

A causa da morte não foi informada.

O velório acontece na residência da família. O sepultamento está marcado para este sábado (11), às 7h30, no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, em São José dos Campos.

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