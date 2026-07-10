A morte de Jéssica Marinho Marques, de 33 anos, gerou comoção entre familiares, amigos e integrantes do futebol amador de São José dos Campos. Ela morreu na quinta-feira (9).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Nas redes sociais, o Sport São José Futebol Clube publicou uma homenagem e declarou luto pela perda. “Partiu cedo demais, mas viverá eternamente em nossos corações”, diz a mensagem divulgada pelo clube.
A publicação recebeu diversas manifestações de pesar. Amigos lembraram Jéssica com carinho e prestaram solidariedade aos familiares. “Que Deus possa confortar o coração de todos. Descanse em paz, Jéssica”, escreveu uma amiga. Em outro comentário, uma pessoa próxima publicou: “Te amamos eternamente”.
A causa da morte não foi informada.
O velório acontece na residência da família. O sepultamento está marcado para este sábado (11), às 7h30, no Cemitério Municipal de Eugênio de Melo, em São José dos Campos.