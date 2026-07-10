São José dos Campos deve enfrentar uma mudança significativa no tempo a partir deste domingo (12), com o avanço de uma nova frente fria sobre o Vale do Paraíba. Depois de dias com manhãs frias e tardes ensolaradas, a previsão indica aumento da nebulosidade, possibilidade de chuva e queda acentuada nas temperaturas.

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Neste sábado (11), o tempo ainda permanece estável em São José dos Campos. A temperatura mínima prevista é de 14°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C. O dia começa com muitas nuvens, apresenta períodos de poucas nuvens à tarde e volta a ficar mais encoberto durante a noite. A umidade do ar pode variar entre 20% e 80%.