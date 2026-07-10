10 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FRIO

Frente fria deve derrubar termometros a 5°C em SJC; veja quando

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Leandro Vaz
Facebook Whatsapp Twitter
Depois de dias com manhãs frias e tardes ensolaradas, a previsão indica aumento da nebulosidade, possibilidade de chuva e queda acentuada nas temperaturas
Depois de dias com manhãs frias e tardes ensolaradas, a previsão indica aumento da nebulosidade, possibilidade de chuva e queda acentuada nas temperaturas

São José dos Campos deve enfrentar uma mudança significativa no tempo a partir deste domingo (12), com o avanço de uma nova frente fria sobre o Vale do Paraíba. Depois de dias com manhãs frias e tardes ensolaradas, a previsão indica aumento da nebulosidade, possibilidade de chuva e queda acentuada nas temperaturas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Neste sábado (11), o tempo ainda permanece estável em São José dos Campos. A temperatura mínima prevista é de 14°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C. O dia começa com muitas nuvens, apresenta períodos de poucas nuvens à tarde e volta a ficar mais encoberto durante a noite. A umidade do ar pode variar entre 20% e 80%.

A mudança começa no domingo, quando a cidade terá muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A mínima prevista é de 7°C e a máxima de 27°C. A umidade pode chegar a 95%, com ventos fracos.

Na segunda-feira (13), o tempo segue instável, com muitas nuvens e chance de chuva isolada. Os termômetros devem variar entre 12°C e 22°C, enquanto a umidade pode alcançar 100%.

A maior queda de temperatura está prevista para terça-feira (14). Em São José dos Campos, a mínima pode chegar aos 5°C, com máxima de 22°C. A previsão também aponta poucas nuvens e possibilidade de geada, além de umidade máxima de 100% e mínima de 20%.

A frente fria também deve atingir outras cidades do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira. A tendência é de chuva entre domingo e segunda-feira e reforço do frio entre a noite de segunda e a manhã de terça-feira.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários