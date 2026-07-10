São José dos Campos deve enfrentar uma mudança significativa no tempo a partir deste domingo (12), com o avanço de uma nova frente fria sobre o Vale do Paraíba. Depois de dias com manhãs frias e tardes ensolaradas, a previsão indica aumento da nebulosidade, possibilidade de chuva e queda acentuada nas temperaturas.
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Neste sábado (11), o tempo ainda permanece estável em São José dos Campos. A temperatura mínima prevista é de 14°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C. O dia começa com muitas nuvens, apresenta períodos de poucas nuvens à tarde e volta a ficar mais encoberto durante a noite. A umidade do ar pode variar entre 20% e 80%.
A mudança começa no domingo, quando a cidade terá muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A mínima prevista é de 7°C e a máxima de 27°C. A umidade pode chegar a 95%, com ventos fracos.
Na segunda-feira (13), o tempo segue instável, com muitas nuvens e chance de chuva isolada. Os termômetros devem variar entre 12°C e 22°C, enquanto a umidade pode alcançar 100%.
A maior queda de temperatura está prevista para terça-feira (14). Em São José dos Campos, a mínima pode chegar aos 5°C, com máxima de 22°C. A previsão também aponta poucas nuvens e possibilidade de geada, além de umidade máxima de 100% e mínima de 20%.
A frente fria também deve atingir outras cidades do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira. A tendência é de chuva entre domingo e segunda-feira e reforço do frio entre a noite de segunda e a manhã de terça-feira.