Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar em Jacareí. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (8), após equipes receberem denúncias anônimas informando que um suspeito estaria tentando vender uma espingarda calibre 12 de forma ilegal na cidade.

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Com base nas informações repassadas, os policiais iniciaram patrulhamento e localizaram o coletivo onde o suspeito estaria. Durante a abordagem, os agentes identificaram o homem e realizaram buscas no interior do ônibus.