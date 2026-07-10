Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar em Jacareí. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (8), após equipes receberem denúncias anônimas informando que um suspeito estaria tentando vender uma espingarda calibre 12 de forma ilegal na cidade.
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Com base nas informações repassadas, os policiais iniciaram patrulhamento e localizaram o coletivo onde o suspeito estaria. Durante a abordagem, os agentes identificaram o homem e realizaram buscas no interior do ônibus.
Debaixo da poltrona ocupada pelo suspeito, os policiais encontraram uma mochila. No interior dela estavam uma espingarda calibre 12, uma munição intacta do mesmo calibre e uma munição deflagrada de calibre 32.
O homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes de Jacareí, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.
A Polícia Militar destaca que denúncias anônimas continuam sendo uma importante ferramenta no combate à criminalidade, contribuindo para a retirada de armas ilegais de circulação e para o aumento da segurança da população.