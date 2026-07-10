O policial civil Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, que trabalhou por cerca de uma década em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, morreu após ser baleado na cabeça durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O agente deixa esposa e dois filhos.

O ataque aconteceu na tarde de quarta-feira (9), na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, na zona norte da capital fluminense.

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